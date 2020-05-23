23.05.2020, 19:35

Не выдержал карантина. Чемпион мира задержан за пьянку в парке


EST
imago images 98170348
imago images 98170348Foto: Christian Ohde via www.imago-images.de, imago images/Christian Ohde

29-летний прыгун в длину Луво Маньонго (ЮАР) задержан на родине за нарушение режима самоизоляции и распитие спиртных напитков в парке.

Теперь победитель чемпионата мира 2017 года и серебряный призер Олимпиады-2016 предстанет перед судом - ему грозит денежный штраф в размере 140 долларов сообщает "Спорт-Экспресс".

В молодости Маньонго имел проблемы с наркотиками - прыгун был дисквалифицирован на 18 месяцев. После отбытия наказания легкоатлет сумел избавиться от пагубной привычки.

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  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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