23.05.2020, 19:35
Не выдержал карантина. Чемпион мира задержан за пьянку в парке
29-летний прыгун в длину Луво Маньонго (ЮАР) задержан на родине за нарушение режима самоизоляции и распитие спиртных напитков в парке.
29-летний прыгун в длину Луво Маньонго (ЮАР) задержан на родине за нарушение режима самоизоляции и распитие спиртных напитков в парке.
Теперь победитель чемпионата мира 2017 года и серебряный призер Олимпиады-2016 предстанет перед судом - ему грозит денежный штраф в размере 140 долларов сообщает "Спорт-Экспресс".
В молодости Маньонго имел проблемы с наркотиками - прыгун был дисквалифицирован на 18 месяцев. После отбытия наказания легкоатлет сумел избавиться от пагубной привычки.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Он сделал потайное окно в полу кухни. Гениальность идеи поразила
Расследование дела сестер Хачатурян завершено
Как избавиться от моли: 2 неожиданно простых способа
«Воскресшую» после ИВЛ Бабкину заподозрили в пластике