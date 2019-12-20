Не только русские: украинца лишили золота Олимпиады за допинг

Как сообщает gazeta.ru, украинский тяжелоатлет Алексей Торохтий дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Его допинг-проба дала положительный результат на наличие дегидрохлорметилтестостерона. Теперь штангист обязан вернуть золотую медаль Олимпийских игр-2012.
Украинский тяжелоатлет Алексей Торохтий был наказан за нарушение антидопинговых правил. По информации пресс-службы Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), 33-летний спортсмен дисквалифицирован на два года. Срок его отстранения отсчитывается с 18 декабря 2018 года и завершится 17 декабря 2020-го.
Сам атлет уже был временно отстранен в конце декабря прошлого года по итогам перепроверки его допинг-пробы, взятой на летних Олимпийских играх — 2012 в Лондоне. Утверждается, что в организме украинца был найден дегидрохлорметилтестостерон — препарат, запрещенный к использованию Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
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