Не пропустите! Сильнейшие гимнастки мира выступят в Эстонии
29 февраля - 1 марта в Тарту пройдет этап "Гран-при" по художественной гимнастике. Соревнования такого уровня в Эстонии раньше никогда не проходили.
29 февраля - 1 марта в Тарту пройдет этап "Гран-при" по художественной гимнастике. Соревнования такого уровня в Эстонии раньше никогда не проходили.
"Для меня и для всей нашей команды, много лет проводившей турнир Miss Valentine, такое решение Международной федерации гимнастики является большим признанием - нам доверяют", - сказала главный организатор тартуского турнира Яника Мельдер.
В общей сложности в Тарту выступят примерно 1000 спортсменок из 40 стран. На эстонском этапе "Гран-при", который пройдет в начале олимпийского сезона, ожидается участие сильнейших гимнасток мира - Дина и Арина Аверины (Россия), Линой Ашрам (Израиль)...
Эстония на правах организатора "Гран-при" может выставить на домашний этап четырех спортсменок.
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