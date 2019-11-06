Не пропустите! Сильнейшие гимнастки мира выступят в Эстонии

"Для меня и для всей нашей команды, много лет проводившей турнир Miss Valentine, такое решение Международной федерации гимнастики является большим признанием - нам доверяют", - сказала главный организатор тартуского турнира Яника Мельдер.

В общей сложности в Тарту выступят примерно 1000 спортсменок из 40 стран. На эстонском этапе "Гран-при", который пройдет в начале олимпийского сезона, ожидается участие сильнейших гимнасток мира - Дина и Арина Аверины (Россия), Линой Ашрам (Израиль)...

Эстония на правах организатора "Гран-при" может выставить на домашний этап четырех спортсменок.