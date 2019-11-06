06.11.2019, 22:45

Не пропустите! Сильнейшие гимнастки мира выступят в Эстонии


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Dina Averina ja Arina Averina
Dina Averina ja Arina AverinaFoto: ATTILA KISBENEDEK, AFP

29 февраля - 1 марта в Тарту пройдет этап "Гран-при" по художественной гимнастике. Соревнования такого уровня в Эстонии раньше никогда не проходили.

"Для меня и для всей нашей команды, много лет проводившей турнир Miss Valentine, такое решение Международной федерации гимнастики является большим признанием - нам доверяют", - сказала главный организатор тартуского турнира Яника Мельдер.

В общей сложности в Тарту выступят примерно 1000 спортсменок из 40 стран. На эстонском этапе "Гран-при", который пройдет в начале олимпийского сезона, ожидается участие сильнейших гимнасток мира - Дина и Арина Аверины (Россия), Линой Ашрам (Израиль)...

Эстония на правах организатора "Гран-при" может выставить на домашний этап четырех спортсменок.

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