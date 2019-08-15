Не пропустите! Кирт, Миротворцева и Балта выступят в Кадриорге

В первый день соревнований наибольший интерес вызывает выступление лидера мирового сезона в метании копья Магнуса Кирта.

На кадриоргской арене выступят рекордсмены Эстонии Ксения Балта (прыжки в длину), Расмус Мяги (400 метров с барьерами), Криста Галета (толкание ядра), Екатерина Миротворцева (ходьба 10 000 м)...

Расписание чемпионата Эстонии по легкой атлетике смотрите ЗДЕСЬ. Прямая трансляция на Delfi TV.