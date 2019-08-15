15.08.2019, 18:15
Не пропустите! Кирт, Миротворцева и Балта выступят в Кадриорге
17-18 августа на стадионе "Кадриорг" пройдет чемпионат Эстонии по легкой атлетике.
17-18 августа на стадионе "Кадриорг" пройдет чемпионат Эстонии по легкой атлетике.
В первый день соревнований наибольший интерес вызывает выступление лидера мирового сезона в метании копья Магнуса Кирта.
На кадриоргской арене выступят рекордсмены Эстонии Ксения Балта (прыжки в длину), Расмус Мяги (400 метров с барьерами), Криста Галета (толкание ядра), Екатерина Миротворцева (ходьба 10 000 м)...
Расписание чемпионата Эстонии по легкой атлетике смотрите ЗДЕСЬ. Прямая трансляция на Delfi TV.
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