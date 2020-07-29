Не дожил до юбилея. Скоропостижно скончался чемпион Олимпиады-80

Олимпийский чемпион 1980 года в эстафете 4х100 метров Александр Аксинин скончался на 66-м году жизни. О смерти известного спортсмена ТАСС узнал от легкоатлета Николая Сидорова, который выступал с ленинградским динамовцем в составе золотого квартета сборной СССР.
"Позвонил тренер Александра и сказал, что Саша умер. Говорят, ему стало плохо на даче. Его забрала скорая, и он скончался. Причины смерти мне неизвестны", - сказал Сидоров.
Олимпийские медали в эстафете 4х100 метров были разыграны в Москве 1 августа. До 40-летнего юбилея победы на Олимпиаде Аксинин не дожил всего три дня.Помимо Аксинина и Сидорова, за сборную СССР в эстафете выступали Владимир Муравьев и Андрей Прокофьев.
Аксинин также становился бронзовым призером Олимпиады-1976 в эстафете. В 1982 году спринтер стал чемпионом Европы в эстафете. Он трижды выигрывал чемпионаты СССР в беге на 100 метров.
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