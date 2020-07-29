Не дожил до юбилея. Скоропостижно скончался чемпион Олимпиады-80

"Позвонил тренер Александра и сказал, что Саша умер. Говорят, ему стало плохо на даче. Его забрала скорая, и он скончался. Причины смерти мне неизвестны", - сказал Сидоров.

Олимпийские медали в эстафете 4х100 метров были разыграны в Москве 1 августа. До 40-летнего юбилея победы на Олимпиаде Аксинин не дожил всего три дня.Помимо Аксинина и Сидорова, за сборную СССР в эстафете выступали Владимир Муравьев и Андрей Прокофьев.

Аксинин также становился бронзовым призером Олимпиады-1976 в эстафете. В 1982 году спринтер стал чемпионом Европы в эстафете. Он трижды выигрывал чемпионаты СССР в беге на 100 метров.