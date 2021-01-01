01.01.2021, 16:00

Не дожил до Нового года. Эксперимент в бассейне завершился смертельным исходом

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Leinaküünal
LeinaküünalFoto: Anna Aurelia Minev

53-летний житель Рязани, отправившийся за несколько часов до Нового года поплавать в бассейн фитнес-клуба, домой так и не вернулся.

По свидетельству очевидцев, мужчина неоднократно задерживал в бассейне дыхание под водой, сообщает "Рязанский портал".

Одна из таких попыток завершилась трагически - на бортик бассейна подняли бессознательное тело. Российского пловца-экспериментатора пытались реанимировать еще до приезда медиков, но привести его в чувство так и не удалось.

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