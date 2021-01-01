Не дожил до Нового года. Эксперимент в бассейне завершился смертельным исходом

По свидетельству очевидцев, мужчина неоднократно задерживал в бассейне дыхание под водой, сообщает "Рязанский портал".

Одна из таких попыток завершилась трагически - на бортик бассейна подняли бессознательное тело. Российского пловца-экспериментатора пытались реанимировать еще до приезда медиков, но привести его в чувство так и не удалось.

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