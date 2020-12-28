Названы лучшие фехтовальщики года в Эстонии
Катрина Лехис и Стен Прийнитс были признаны лучшими фехтовальщиками года в Эстонии. Также были отмечены и их тренеры — Николай Новоселов и Игорь Чикинёв.
Катрина Лехис и Стен Прийнитс были признаны лучшими фехтовальщиками года в Эстонии. Также были отмечены и их тренеры — Николай Новоселов и Игорь Чикинёв.
Как отмечает rus.err, Катрина Лехис заняла первое место на этапе КМ по фехтованию на шпагах, который прошел в Барселоне в феврале этого года, а в сентябре стала чемпионкой Эстонии.
Лучшие фехтовальщики года:
Кадеты
Шпага (женщины): Габриэла Труузе, тренер Анатолий Яснов
Шпага (мужчины): Эрик Тобиас, тренер Альберт Тийдо
Юниоры
Шпага (женщины): Каролийне Лойт, тренер Меэлис Лойт
Шпага (мужчины): Илиан Бобров, тренер Сергей Бобров
Взрослые
Шпага (женщины): Катрина Лехис, тренер Николай Новоселов
Шпага (мужчины): Стен Прийнитс, тренер Игорь Чикиневев
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