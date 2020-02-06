Названы лауреаты государственных спортивных премий

Обладателями премий "Дело всей жизни" - ее размер 40 000 евро каждая - стали спортивный врач Пеэтер Мардна и спортивный активист Кадри Лийвак, долгие годы руководившая эстонской художественной гимнастикой.

Государственные спортивные премии за результаты 2019 года - каждая из них по 9600 евро - получили легкоатлеты Магнус Кирт и Майкель Уйбо, фристайлистка Келли Сильдару, бывший тренер женской сборной Эстонии по волейболу Андрей Ояметс, руководитель лаборатории Тартуского университета Мерике Кулль и сборная Эстонии по водномоторному спорту.

Вручение Государственных спортивных премий состоится накануне Дня независимости 23 февраля.