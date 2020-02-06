Названы лауреаты государственных спортивных премий
Министерство культуры объявило имена лауреатов государственных премий в области спорта.
Министерство культуры объявило имена лауреатов государственных премий в области спорта.
Обладателями премий "Дело всей жизни" - ее размер 40 000 евро каждая - стали спортивный врач Пеэтер Мардна и спортивный активист Кадри Лийвак, долгие годы руководившая эстонской художественной гимнастикой.
Государственные спортивные премии за результаты 2019 года - каждая из них по 9600 евро - получили легкоатлеты Магнус Кирт и Майкель Уйбо, фристайлистка Келли Сильдару, бывший тренер женской сборной Эстонии по волейболу Андрей Ояметс, руководитель лаборатории Тартуского университета Мерике Кулль и сборная Эстонии по водномоторному спорту.
Вручение Государственных спортивных премий состоится накануне Дня независимости 23 февраля.
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