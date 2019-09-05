Назван состав сборной Эстонии на чемпионат мира по борьбе
14-22 сентября в Нур-Султане пройдет чемпионат мира по борьбе, на котором будут разыграны первые билеты на Олимпийские игры-2020 в Токио.
14-22 сентября в Нур-Султане пройдет чемпионат мира по борьбе, на котором будут разыграны первые билеты на Олимпийские игры-2020 в Токио.
Эстонию в столице Казахстана будут представлять 5 борцов: Эпп Мяэ (76 кг - женская борьба), Аймар Андрузе (74 кг - вольная борьба) и три борца греко-римского стиля - Хелари Мягисалу (60 кг), Денис Болунов (74 кг) и Хейки Наби (130 кг).
По итогам чемпионата мира право выступления на Олимпиаде-2020 в Токио получат 6 лучших борцов в каждой весовой категории.
В следующем году пройдут два квалификационных олимпийских турнира. В каждой весовой категории в Токио будут соревноваться 16 борцов.
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