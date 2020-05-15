Нарвский энергетический забег перенесен на 10 октября

Намеченный на 13 июня Нарвский энергетический забег в связи с пандемией коронавируса перенесен на 10 октября.
В рамках Нарвского энергетического забега по традиции проходит чемпионат Эстонии в полумарафоне (21,1 км), забег и ходьба на 6 км, а также детские забеги.
Нарвский энергетический забег является этапом крупнейшей серии массовых спортивных мероприятий "Городские забеги Selver Eesti". Регистрация на эту серию забегов продлена до 30 июня.
Городские забеги Selver Eesti в 2020 году:
1 августа Вильянди
15 августа Раквере
30 августа Курессааре
5-6 сентября Пярну
12-13 сентября Таллинн
19 сентября Рапла
27 сентября Пайде-Тюри
3 октября Тарту
10 октября Нарва
В прошлом году в серии городских забегов участвовали в общей сложности 56 732 любителя здорового образа жизни.
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