Нарвский энергетический забег перенесен на 10 октября

В рамках Нарвского энергетического забега по традиции проходит чемпионат Эстонии в полумарафоне (21,1 км), забег и ходьба на 6 км, а также детские забеги.

Нарвский энергетический забег является этапом крупнейшей серии массовых спортивных мероприятий "Городские забеги Selver Eesti". Регистрация на эту серию забегов продлена до 30 июня.

Городские забеги Selver Eesti в 2020 году:

1 августа Вильянди

15 августа Раквере

30 августа Курессааре

5-6 сентября Пярну

12-13 сентября Таллинн

19 сентября Рапла

27 сентября Пайде-Тюри

3 октября Тарту

10 октября Нарва

В прошлом году в серии городских забегов участвовали в общей сложности 56 732 любителя здорового образа жизни.