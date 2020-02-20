Наркобизнес, проституция, кражи. Криминальные дела эстонских спортсменов

Некоторые из них получили реальные сроки лишения свободы, кто-то отделался легким испугом в виде условного наказания.

Боец ММА Дмитрий Иванов

Боец смешанных единоборств Иванов вынужден был прервать спортивную карьеру в 2014 году. За незаконный оборот крупной партии наркотиков из Нидерландов в Эстонию Иванов получил 8 лет лишения свободы.

Легкоатлет Кристьян Рахну

Звезда эстонского десятиборья Кристьян Рахну и спринтер Таави Рим загремели в 2009 году на скамью подсудимых по обвинению в посредничестве проституции. Легкоатлеты снимали квартиры в Таллинне, в которых оказывались платные секс-услуги. Рахну грозил за сутенерство реальный срок, но он получил условное наказание.

Лыжник Эркки Яллай

В ноябре 2013 года бывший лыжник сборной Эстонии украл недалеко от Стокгольма три мотоцикла Honda стоимостью 27 800 евро. Позже уроженец Выру отличился в родном городе. Осенью 2017 года из магазина Tele2 он вынес 35 мобильных телефонов и 4 планшета. За ним числились еще несколько краж. В 2018 году суд вынес приговор бывшему спортсмену - 1 год и 6 месяцев тюремного заключения.

Мотогонщик Арво Лаксберг

Известный мотокроссмен был связан с транспортировкой большого количества наркотиков из Испании в Эстонию. Рыночная стоимость кокаина и гашиша оценивалась почти в 9 млн крон. Лаксберг получил 9 лет тюремного заключения.

Теннисист Тоомас Лейус

Лучший игрок в истории эстонского тенниса в порыве ревности удушил в 1974 году жену. За убийство Лейусу дали 8 лет. Отсидел он, правда, только 5 - за хорошее поведение Лейус вышел на свободу досрочно.