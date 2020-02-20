Наркобизнес, проституция, кражи. Криминальные дела эстонских спортсменов

Большой резонанс в спортивных кругах вызвала публикация Eesti Ekspress о известном деятеле эстонского спорта Рихо Соонике, который вел сладкую жизнь с банковской карточкой Хоккейного союза. В этой связи уместно вспомнить криминальные дела других представителей эстонского спорта.
Некоторые из них получили реальные сроки лишения свободы, кто-то отделался легким испугом в виде условного наказания.
Боец ММА Дмитрий Иванов
Боец смешанных единоборств Иванов вынужден был прервать спортивную карьеру в 2014 году. За незаконный оборот крупной партии наркотиков из Нидерландов в Эстонию Иванов получил 8 лет лишения свободы.
Легкоатлет Кристьян Рахну
Звезда эстонского десятиборья Кристьян Рахну и спринтер Таави Рим загремели в 2009 году на скамью подсудимых по обвинению в посредничестве проституции. Легкоатлеты снимали квартиры в Таллинне, в которых оказывались платные секс-услуги. Рахну грозил за сутенерство реальный срок, но он получил условное наказание.
Лыжник Эркки Яллай
В ноябре 2013 года бывший лыжник сборной Эстонии украл недалеко от Стокгольма три мотоцикла Honda стоимостью 27 800 евро. Позже уроженец Выру отличился в родном городе. Осенью 2017 года из магазина Tele2 он вынес 35 мобильных телефонов и 4 планшета. За ним числились еще несколько краж. В 2018 году суд вынес приговор бывшему спортсмену - 1 год и 6 месяцев тюремного заключения.
Мотогонщик Арво Лаксберг
Известный мотокроссмен был связан с транспортировкой большого количества наркотиков из Испании в Эстонию. Рыночная стоимость кокаина и гашиша оценивалась почти в 9 млн крон. Лаксберг получил 9 лет тюремного заключения.
Теннисист Тоомас Лейус
Лучший игрок в истории эстонского тенниса в порыве ревности удушил в 1974 году жену. За убийство Лейусу дали 8 лет. Отсидел он, правда, только 5 - за хорошее поведение Лейус вышел на свободу досрочно.
Волейболисты Аво Кеэль, Парри Крууда и Рейн Линк
В 1986 году три подвыпивших игрока таллиннского "Калева" не поладили в столичном районе Мустамяэ с вахтером общежития ТПИ. За физическое воздействие и угрозу ножом волейболисты были отправлены на несколько лет в колонию.
Биатлонист Урмас Калдвеэ
По окончании спортивной карьеры Калдвеэ (участник Олимпийских игр 1992 и 1994 годов) залетел на нары в Финляндии за незаконный оборот амфетамина и гашиша. Последний эстонский биатлонист, входивший в состав сборной СССР, получил 6 лет лишения свободы.
Велогонщик Олег Лядов
Будущий чемпион СССР дважды был осужден за различные кражи на 6 лет. Часть срока Лядов отбывал в Мурруской тюрьме, где в то время сидел известный эстонский теннисист Тоомас Лейус. Позже Лядов называл Лейуса своим первым тренером.
Футболист Оливер Конса
В ноябре 2012 года нападающий "Калью" и сборной Эстонии был взят под стражу за незаконное распространение кокаина. Футболист отсидел за решеткой 14 месяцев.
Спортивный деятель Каллар Пеэду
В 1998 году Пеэду был президентом Санного союза, но внезапно исчез. Пропали 100 000 крон и 3000 долларов Санного союза. С тех пор об этом виде спорта ничего в Эстонии не слышно.
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