"Надо бегать до конца!" Ровно 60 лет назад Хуберт Пярнакиви станцевал свой смертельный танец

Температура в тот день была 33 градуса в тени, но на стадионе "Франклин Филд" ни о какой тени не могло быть и речи. И если зрители могли спрятаться, кто под козырьком трибуны, кто под зонтом, атлетам в течение минимум получаса нужно было оставаться под палящим солцем.

Недавний победитель Мемориала Знаменских Хуберт Пярнакиви оказался единственным, кто хоть как-то попытался защититься от солнечных лучей — его голову венчала белая повязка. Впрочем, от жары это все равно не спасало.

На дистанцию вышли только четыре спортсмена — по два от каждой сборной. И первой жертвой экстремальных условий стал американец Роберт Сот. На восьмом километре дистанции он предпринял рывок, едва не стоивший ему жизни…

Пленка запечатлела, как Сот теряет сознание. Поначалу судьи никого не подпускают к нему — любая помощь означает дисквалификацию. И несколько десятков секунд американский бегун находится на волоске от смерти. После врачи сказали, что диагностировали у него клиническую смерть.

Эстонец Пярнакиви, рванувший за Сотом, тоже оставил все силы на дистанции. Последние 100 метров превратились для него в мучение. На их преодоление он потратил больше минуты. Он не бежал по дистанции и даже не шел. Он исполнял какуой-то смертельный танец. И как и в случае с Сотом, судьи никого не допустили до бегуна в красной майке.