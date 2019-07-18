18.07.2019, 00:32

"Надо бегать до конца!" Ровно 60 лет назад Хуберт Пярнакиви станцевал свой смертельный танец


Андрей Шумаков
Редактор: Андрей Шумаков
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Хуберт Пярнакиви
Хуберт ПярнакивиFoto: Verner Puhm

18 июля 1959 года в американской Филадельфии в рамках легкоатлетического матча США - СССР прошел забег на 10 000 метров, который едва не стоил жизни эстонскому стайеру Хуберту Пярнакиви.

Температура в тот день была 33 градуса в тени, но на стадионе "Франклин Филд" ни о какой тени не могло быть и речи. И если зрители могли спрятаться, кто под козырьком трибуны, кто под зонтом, атлетам в течение минимум получаса нужно было оставаться под палящим солцем.

Недавний победитель Мемориала Знаменских Хуберт Пярнакиви оказался единственным, кто хоть как-то попытался защититься от солнечных лучей — его голову венчала белая повязка. Впрочем, от жары это все равно не спасало.

На дистанцию вышли только четыре спортсмена — по два от каждой сборной. И первой жертвой экстремальных условий стал американец Роберт Сот. На восьмом километре дистанции он предпринял рывок, едва не стоивший ему жизни…

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Пленка запечатлела, как Сот теряет сознание. Поначалу судьи никого не подпускают к нему — любая помощь означает дисквалификацию. И несколько десятков секунд американский бегун находится на волоске от смерти. После врачи сказали, что диагностировали у него клиническую смерть.

Эстонец Пярнакиви, рванувший за Сотом, тоже оставил все силы на дистанции. Последние 100 метров превратились для него в мучение. На их преодоление он потратил больше минуты. Он не бежал по дистанции и даже не шел. Он исполнял какуой-то смертельный танец. И как и в случае с Сотом, судьи никого не допустили до бегуна в красной майке.

После финиша Пярнакиви рухнул на руки уже финишировавшего к тому времени партнера — Алексея Десятчикова. Тот выиграл забег, оставив позади участника Олимпиады 1956 года Макса Труэкса. Третье место Пярнакиви позволило советской сборной победить в общем зачете матча. Но здоровье 27-летнего в ту пору бегуна было подорвано навсегда.

О подвиге эстонского спортсмена на родине узнали лишь 11 лет спустя. В 1970 году режиссер Элем Климов снял легендарный фильм "Спорт, спорт, спорт" и включил туда новеллу о Хуберте Пярнакиви. Слова эстонского бегуна "Надо бегать до конца" стали крылатыми для целого поколения спортсменов. Спохватились и спортивные чиновники: бегуну, а к тому моменту уже ветеринару, из Таллинна вручили звание заслуженный мастер спорта. То самое звание, которое вручали лишь за призовые места на Олимпиадах и чемпионатах Европы.

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