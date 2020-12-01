Началось народное голосование "Спортсмен года - 2020"

Генеральный секретарь ЭОК Сийм Суклес отметил, что необычный год требует иных, чем прежде, решений.

"В силу известных причин уходящий год был небогат на титульные соревнования. Чтобы обеспечить достойный конкурс на титул "Спортсмен года – 2020", мы решили вместо обычных трех категорий ("Лучший спортсмен", "Лучшая спортсменка" и "Лучшая команда") выбрать одного лауреата. Причем претендовать на это звание могут как индивидуальные спортсмены, так и команды.

В рамках народного голосования можно проголосовать за трех кандидатов. D прошлом году в нем приняли участие 100 000 любителей спорта.

Победители 2020 года в категориях "Лучший спортсмен" и "Лучший тренер" будут определены путем суммирования результатов народного голосования, голосов спортивных журналистов и мнения спортивных федераций.

Лауреаты будут объявлены 3 января в телепередаче "Звезды спортивного года – 2020".