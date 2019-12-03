Началось народное голосование "Спортсмен года – 2019"

По оценке президента Эстонского олимпийского комитета Урмаса Сыырумаа, подходящий к концу спортивный год был исключительным – наши спортсмены оставили в истории свой след:

"В этом году наши спортсмены завоевали на международных титульных соревнованиях 159 медалей в 32 видах спорта. За каждой победой – долгая упорная работа спортсмена, его тренера и их команды. Уверен, что борьба за титул спортсмена года будет нешуточной".

Отдать свой голос в категориях "Лучший спортсмен", "Лучшая спортсменка", "Лучшая команда" и "Лучший тренер" можно на сайте ЭОК - в каждой категории можно будет проголосовать за трех кандидатов. С одного устройства можно проголосовать один раз. Народное голосование завершится 20 декабря в 23:59.

Победители 2019 года в категориях "Лучший спортсмен", "Лучшая спортсменка", "Лучшая команда" и "Лучший тренер" будут определены путем суммирования результатов народного голосования, а также голосов, отданных спортивными журналистами. В случае ничьей лауреатом становится кандидат, получивший наибольшее количество голосов спортивных журналистов и организаций.

Лауреаты конкурса будут объявлены 4 января на торжественном вечере "Звезды спортивного года – 2019", которое пройдет в концертном доме Alexela.