Начало сооружения 50-метрового бассейна в Ласнамяэ отложено на год

Запланированное в Ласнамяэ строительство 50-метрового бассейна олимпийских стандартов из-за пандемии коронавируса передвинуто на год.
Первоначально сооружение спортивного объекта предполагалось начать осенью 2021 года, но из-за распространения коронавируса оно сдвигается на год.
"Срок окончания строительства переноситься не будет. 50-метровый бассейн олимпийских стандартов должен быть готов в 2025 году", - сказала ERR вице-мэр Таллинна Эха Вырк.
Помимо 50-метрового бассейна олимпийских стандартов, в здании водноспортивного центра на улице Варраку будут построены 25-метровый тренировочный бассейн, трибуна для зрителей на 400 мест, а также универсальный спортивный зал для игровых видов спорта.
Новое спортивное сооружение будет построено рядом с ледовым холлом "Тондираба"
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