Наби и Контавейт - лучшие спортсмены Таллинна 2019 года

В уходящем году Наби выиграл бронзовую медаль на чемпионате мира, а Контавейт поднялась на 14-е место в мировом рейтинге.

Лучшая команда года - чемпион Эстонии по баскетболу "Калев/Крамо". В номинации лучший молодой спортсмен победила чемпионка мира по лыжному фристайлу Келли Сильдару.