На Таллиннский марафон зарегистрировались 21 000 участников из 65 стран

Самый массовый вид программы Таллиннского марафона - бег и ходьба с палками на 10 км. Для участия в нем зарегистрировались примерно 8400 участников.

В рамках классического марафона на дистанцию 42,2 км по традиции будут разыграны медали чемпионата Эстонии, однако сильнейшие марафонцы страны Роман Фости и Тийдрек Нурме участвовать в нем не будут. Фости, правда, выйдет на старт полумарафона на дистанцию 21,1 км. "Полумарафон хорошо вписывается в план подготовки к чемпионату мира, - сказал Фости. - Исходя из предстоящего выступления, смогу прогнозировать свое время на мировом первенстве".

В связи с проведением Таллиннского марафона 7-8 сентября в организации дорожного движения произойдут изменения.

Программа Таллиннского марафона

6 сентября (пятница)

19:00 Молодежный забег Nike 5 km

7 сентября (суббота)

11:00 Детские забеги Mesikäpp

17:00 Бег, ходьба, ходьба с палками Optibet 10 км

8 сентября (воскресенье)

9:00 Марафон 42,195 км

10:15 Полумарафон 21,1 км