На Таллиннский марафон зарегистрировались 21 000 участников из 65 стран

6-8 сентября пройдет Таллиннский марафон. Для участия в различных забегах зарегистрировались уже 21 267 любителей бега и ходьбы с палками из 65 стран.
Самый массовый вид программы Таллиннского марафона - бег и ходьба с палками на 10 км. Для участия в нем зарегистрировались примерно 8400 участников.
В рамках классического марафона на дистанцию 42,2 км по традиции будут разыграны медали чемпионата Эстонии, однако сильнейшие марафонцы страны Роман Фости и Тийдрек Нурме участвовать в нем не будут. Фости, правда, выйдет на старт полумарафона на дистанцию 21,1 км. "Полумарафон хорошо вписывается в план подготовки к чемпионату мира, - сказал Фости. - Исходя из предстоящего выступления, смогу прогнозировать свое время на мировом первенстве".
В связи с проведением Таллиннского марафона 7-8 сентября в организации дорожного движения произойдут изменения.
Программа Таллиннского марафона
6 сентября (пятница)
19:00 Молодежный забег Nike 5 km
7 сентября (суббота)
11:00 Детские забеги Mesikäpp
17:00 Бег, ходьба, ходьба с палками Optibet 10 км
8 сентября (воскресенье)
9:00 Марафон 42,195 км
10:15 Полумарафон 21,1 км
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