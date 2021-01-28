На премию 40 000 евро выдвинуты легенды эстонского спорта
На получение государственных премий в области спорта, которые вручаются в День независимости, выдвинуты 30 кандидатов.
На получение государственных премий в области спорта, которые вручаются в День независимости, выдвинуты 30 кандидатов.
На две премии "Дело всей жизни" - ее размер 40 000 евро каждая - представлено 16 человек. Претендовать на получение этой премии могут лица, внесшие большой вклад в развитие эстонского спорта.
Кандидаты на премию "Дело всей жизни"
Отт Эпнер - ветеран парусного спорта
Яан Тультс - организатор гребли
Рейн Паюр - ветеран бокса
Тайму Вийр - энтузиаст тяжелой атлетики
Ынне Полисински - тренер по плаванию
Пеэтер Нелис - тренер по фехтованию
Хейно Пуусте - бывший копьеметатель
Арво Кивикас - ветеран ориентирования
Аксель Саал - волейбольный тренер
Юри Калмус - энтузиаст велоспорта
Март Силиксаар - бывший бадминтонист
Хенн Пыллусте - тренер по борьбе
Рихо Ранникмаа - энтузиаст сумо
Андрес Сыбер - тренер по баскетболу
Прийт Палло - энтузиаст автоспорта
Гуннар Паал - журналист
На государственную премию за спортивные результаты - ее размер 9600 евро - выдвинуты 14 кандидатов. Всего будет вручено 6 премий.
Кандидаты на Государственную спортивную премию
Марек Починок и Эрик Починок - хоккей золото и бронза на ЮОИ-2020
Катрина Лехис - первое место на этапе Кубка мира по фехтованию
Кен Торн - чемпион Европы по автоспорту
Келли Сильдару - победа на Фестивале экстремалов X-Games
Сборная Эстонии по водномоторному спорту
Аво Кеэл - главный тренер сборной Латвии по волейболу
Риво Весик - тренер сборной России по пляжному волейболу
Урмо Аава - организатор Ралли Эстонии
Михкель Устав - тренер Келли Сильдару
Анна Леванди - тренер по фигурному катанию
Сийм Рандоя - директор Музея спорта
Кярол Соодла - водномоторный спорт
Наталья Инно, Петер Лусмяги - организаторы Недели спорта
Александр Комшин - портал "Секундомер"
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