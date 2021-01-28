На премию 40 000 евро выдвинуты легенды эстонского спорта

На две премии "Дело всей жизни" - ее размер 40 000 евро каждая - представлено 16 человек. Претендовать на получение этой премии могут лица, внесшие большой вклад в развитие эстонского спорта.

Кандидаты на премию "Дело всей жизни"

Отт Эпнер - ветеран парусного спорта

Яан Тультс - организатор гребли

Рейн Паюр - ветеран бокса

Тайму Вийр - энтузиаст тяжелой атлетики

Ынне Полисински - тренер по плаванию

Пеэтер Нелис - тренер по фехтованию

Хейно Пуусте - бывший копьеметатель

Арво Кивикас - ветеран ориентирования

Аксель Саал - волейбольный тренер

Юри Калмус - энтузиаст велоспорта

Март Силиксаар - бывший бадминтонист

Хенн Пыллусте - тренер по борьбе

Рихо Ранникмаа - энтузиаст сумо

Андрес Сыбер - тренер по баскетболу

Прийт Палло - энтузиаст автоспорта

Гуннар Паал - журналист

На государственную премию за спортивные результаты - ее размер 9600 евро - выдвинуты 14 кандидатов. Всего будет вручено 6 премий.

Кандидаты на Государственную спортивную премию

Марек Починок и Эрик Починок - хоккей золото и бронза на ЮОИ-2020

Катрина Лехис - первое место на этапе Кубка мира по фехтованию

Кен Торн - чемпион Европы по автоспорту

Келли Сильдару - победа на Фестивале экстремалов X-Games

Сборная Эстонии по водномоторному спорту

Аво Кеэл - главный тренер сборной Латвии по волейболу

Риво Весик - тренер сборной России по пляжному волейболу

Урмо Аава - организатор Ралли Эстонии

Михкель Устав - тренер Келли Сильдару

Анна Леванди - тренер по фигурному катанию

Сийм Рандоя - директор Музея спорта

Кярол Соодла - водномоторный спорт

Наталья Инно, Петер Лусмяги - организаторы Недели спорта

Александр Комшин - портал "Секундомер"