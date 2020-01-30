На Кубке Эстонии бегунам запретили выступать в чудо-кроссовках

В минувшие выходные в Ласнамяэском легкоатлетическом холле прошел Кубок Эстонии. На дистанции 3000 метров судьи не разрешили выйти на старт в кроссовках Nike Vaporfly Дмитрию Аристову и Марку Абнеру.
"Они были запрещены, но почему - я не знаю", - цитирует Аристова интернет-журнал Jooksja. Бегуну пришлось использовать в забеге другую обувь.
Требования к беговой обуви изложены в пункте 5.2 Технического регламента Мировой легкой атлетики. В соответствии с этим правилом дизайн обуви не должен давать ее пользователю каких-либо дополнительных преимуществ.
"В случае с Nike Vaporfly такое подозрение возникло, поэтому сейчас Мировая легкая атлетика проводит расследование - использовать эту модель обуви на соревнованиях запрещено. Решение ожидается в ближайшее время", - сказал председатель Технической комиссии Легкоатлетического союза Пеэтер Рандару.
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