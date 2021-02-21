На Гран-при Москвы сборная Эстонии по художественной гимнастике выиграла бронзу
Сегодня на международном турнире по художественной гимнастике "Гран-при Москва 2021" в соревнованиях команд групповых упражнений Эстония выиграла бронзовую медаль.
Сегодня на международном турнире по художественной гимнастике "Гран-при Москва 2021" в соревнованиях команд групповых упражнений Эстония выиграла бронзовую медаль.
Розыгрыш наград в соревнованиях команд групповых упражнений состоялся в рамках ”Гран-при Москва” впервые.
Сборная Эстонии (которая в этом виде программы выступала в составе Лаурабелл Кабритс, Эвелин Наптал, Арина Окаманчук, Кармели Рейска и Алина Веселова)набрала 33,10 балла. Выиграли соревнования спортсменки Беларуси, второе место у российских гимнасток.
Подробнее о результатах можно прочитать здесь.
Следующий крупный старт у наших гимнасток запланирован в марте — в Софии пройдет первый этап Кубка мира.
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