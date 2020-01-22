На государственные спортивные премии претендуют 43 кандидата
Министерство культуры Эстонии получило 43 предложения о присуждении государственных премий в области спорта.
Министерство культуры Эстонии получило 43 предложения о присуждении государственных премий в области спорта.
На две спортивные премии "Дело всей жизни" - их размер 40 000 евро - выдвинуты 22 кандидата. На 6 ежегодных спортивных премий за результаты (9600 евро) представлено 21 предложение.
Кандидаты на получение премии "Дело всей жизни":
· Тайму Вийр - энтузиаст тяжелой атлетики
· Хенн Пыллусте - тренер по борьбе
· Юри Кяен - тренер по триатлону
· Рейн Паюр - энтузиаст бокса
· Ааре Арула – спортивный журналист
· Март Силиксаар - тренер по бадминтону
· Рейн Пыльдме – тренер по плаванию
· Рихо Ранникмаа - энтузиаст сумо
· Яан Локо - - спортивный педагог
· Ааво Пыхьяла - тренер по дзюдо
· Сирье Аргус - тренер по конному спорту
· Мати Коореп - волейбольный судья
· Чарльз-Виллем Валлманн - спортивный активист
· Ынне Полисински - тренер по плаванию
· Юри Калмус - тренер по велоспорту
· Рейн Педая – биатлонный тренер
· Пеэтер Нелис – тренер по фехтованию
· Гуннар Куура - генеральный секретарь Союза конькобежцев
· Пеэтер Мардна - спортивный врач
· Кадри Лийвак - тренер по гимнастике
· Тийт Тамм – ветеран лыжного двоеборья
· Пеэтер Сийм - тренер по горнолыжному спорту
Кандидаты на годовые спортивные премии:
· Хейки Наби - бронзовый призер чемпионата мира по борьбе
· Ивар Коткас - тренер Хейки Наби
· Эпп Мяэ - бронзовый призер чемпионата мира по борьбе
· Ахто Раска - тренер Эпп Мяэ
· Магнус Кирт - серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетике
· Майкель Уйбо - серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетике
· Индрек Тустит и Марек Вистер - тренеры Магнуса Кирта
· Рауль Муст - бронзовый призер Европейских игр по бадминтону
· Мерике Кулль - руководитель лаборатории движения Тартуского университета
· Расмус Хаугасмяги - чемпион Европы и мира по водномотрному спорту
· Жасмин Юпраус - чемпионка Европы по водномоторному спорту
· Стефан Аран - чемпион Европы по водномоторному спорту
· Сийм Раст - чемпион Европы по пауэрлифтингу
· Андрей Ояметс - главный тренер женской сборной Эстонии по волейболу
· Карина Половникова – чемпионка мира среди юниорок по фитнесу
· Анетт Контавейт - теннисистка
· Юри Сальм - организатор турнира "Таллиннский меч"
· Женская сборная Эстонии по фехтованию на шпагах
· Келли Сильдару - чемпионка мира по лыжному фристайлу
· Тынис Сильдару - тренер Келли Сильдару
· Кристин Таттар - победитель Открытого чемпионата США по диск-гольфу
Вручение государственных спортивных премии состоится в канун Дня независимости Эстонии.
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