На государственные спортивные премии претендуют 43 кандидата

На две спортивные премии "Дело всей жизни" - их размер 40 000 евро - выдвинуты 22 кандидата. На 6 ежегодных спортивных премий за результаты (9600 евро) представлено 21 предложение.



Кандидаты на получение премии "Дело всей жизни":

· Тайму Вийр - энтузиаст тяжелой атлетики

· Хенн Пыллусте - тренер по борьбе

· Юри Кяен - тренер по триатлону

· Рейн Паюр - энтузиаст бокса

· Ааре Арула – спортивный журналист

· Март Силиксаар - тренер по бадминтону

· Рейн Пыльдме – тренер по плаванию

· Рихо Ранникмаа - энтузиаст сумо

· Яан Локо - - спортивный педагог

· Ааво Пыхьяла - тренер по дзюдо

· Сирье Аргус - тренер по конному спорту

· Мати Коореп - волейбольный судья

· Чарльз-Виллем Валлманн - спортивный активист

· Ынне Полисински - тренер по плаванию

· Юри Калмус - тренер по велоспорту

· Рейн Педая – биатлонный тренер

· Пеэтер Нелис – тренер по фехтованию

· Гуннар Куура - генеральный секретарь Союза конькобежцев

· Пеэтер Мардна - спортивный врач

· Кадри Лийвак - тренер по гимнастике

· Тийт Тамм – ветеран лыжного двоеборья

· Пеэтер Сийм - тренер по горнолыжному спорту

Кандидаты на годовые спортивные премии:

· Хейки Наби - бронзовый призер чемпионата мира по борьбе

· Ивар Коткас - тренер Хейки Наби

· Эпп Мяэ - бронзовый призер чемпионата мира по борьбе

· Ахто Раска - тренер Эпп Мяэ

· Магнус Кирт - серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетике

· Майкель Уйбо - серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетике

· Индрек Тустит и Марек Вистер - тренеры Магнуса Кирта

· Рауль Муст - бронзовый призер Европейских игр по бадминтону

· Мерике Кулль - руководитель лаборатории движения Тартуского университета