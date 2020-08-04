На чемпионате Эстонии по плаванию отменили эстафеты

Количество участников на каждой дистанции не может превышать 12 человек. Из программы чемпионата исключены эстафеты, хотя пловцы друг с другом на дистанции не соприкасаются.
Компромиссное решение
Президент Союза плавания Симон Ренно пояснил Delfi, что программа чемпионата Эстонии утверждалась в конце июня - начале июля, когда в Эстонии действовало правило "2+2".
"Пришли к выводу, что риск контактов на эстафетных дистанциях очень высок. Хотя правила и разрешают проведение эстафет, но так будет разумнее. В тот момент, когда мы принимали решение, действовали более жесткие ограничения, чем сейчас", - пояснил Ренно.
Чемпионат Эстонии продлится в Тарту до 6 августа. Программа составлена таким образом, чтобы в бассейне одновременно находилось по возможности меньше людей.
"Отказ от проведения эстафетных дистанций - компромиссное решение, которое надо просто принять. Мы должны быть счастливы, что вообще можем провести чемпионат, - сказал Ренно. - Плавание - такой вид спорта, где трудно тренироваться, если у тебя нет цели и соревнований".
Пловцы не ходят по ночным клубам
В последние дни в Тарту возник крупный очаг распространения коронавируса, однако причин для паники, по словам Ренно, нет:
"Конечно, необходимо соблюдать меры предосторожности. К счастью, большинство участников чемпионата страны приехали из других городов Эстонии - с жителями Тарту у них мало контактов. По ночным клубам пловцы не ходят - они перемещаются преимущественно между бассейном и гостиницей".
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
Тарасова объяснила уход Косторной от Тутберидзе
Эксперт рассказала о способах спасти упавший в воду телефон
Тайну перевала Дятлова раскрыли Discovery: "На редкость ужасно"
Огромная рыба утянула на дно рыбака на Украине