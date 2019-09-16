Мощные тачки и дым из-под колес: в Эстонии прошел суперфинал сезона дрифта

На прошедших в эти выходные в Лайтсе суперфиналах чемпионата Эстонии по дрифту эстонский топ-дрифтер Михкель Норман Тултс выиграл титул чемпиона Эстонии и победил в квалификации. Также состоялся пятый и предпоследний этап соревнований чемпионата Балтии в про-классе, которые выиграл также Тултс, второе место занял литовец Бенедиктас Чирба и третьим стал эстонец Оливер Рандалу.

Видео финального заезда:



Богатый на эмоции финал стоил Кевину Песуру, который находился на втором месте, призового места. Песур был дисквалифицирован за неспортивное поведение и его результаты аннулировали, из-за чего в общем зачете он занял лишь пятое место.

Сложный сезон Михкеля Нормана Тултса с повторяющимися техническими проблемами в конце концов принес свои результаты. ”Техника и автомобиль работали безупречно, на сей раз остановка была только для замены шин, так что смогли сосредоточиться на соревновании на 100%”, — сказал Тултс, который в этот раз выиграл все, чтобы было возможно.

Также хорошие заезды в течение дня показал опытный дрифтер Кристьян Салмре, который, несмотря на пятничную аварию, смог показать четвертый результат. ”В пятницу все тренировочные заезды пришлось отменить, поскольку сломалась полуось и в первом же повороте автомобиль въехал в стену”, — сказал Салмре.

Последний этап чемпионата Балтии состоится 5 октября в Риге. На данный момент в рейтинге балтийского чемпионата лидирует Михкель Норман Тултс с 398 пунктами, на втором месте — Бенедиктас Чирба с 386 пунктами и третью позицию сохраняет Ао Вайда, у которого 284,5 пункта.