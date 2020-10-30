30.10.2020, 16:35

Молодые спортсмены получили по 2500 евро от страхового общества


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EVA-LOTTA KIIBUS
EVA-LOTTA KIIBUSFoto: Tiit Tamme, Õhtuleht

Страховое общество ERGO распределило 25 000 евро стипендиального фонда для молодых спортсменов. На конкурс поступило 65 ходатайств. Степендиатами стали 9 представителей индивидуальных видов спорта и одна спортивная пара.

"Среди стипендиатов можно найти рекордсменов и чемпионов Эстонии, членов национальных сборных. Наша задача - поддержать подготовку молодых талантов и их участие в соревнованиях", - сказал член правления страхового общества ERGO Марек Ратник.

Стипендиаты страхового общества ERGO (размер стипендий 2500 евро)

- Карл-Эрик Назаров (легкая атлетиика)

- Регина Оя (биатлон)

- Лилиан Турбан (легкая атлетика)

- Крегор Зирк (плавание)

- Тормис Лайне (горные лыжи)

- Хенри Роос (лыжные гонки)

- Эва-Лотта Кийбус (фигурное катание)

- Грете Яансон (гребля)

- Таави Таветер (парусный спорт)

- Хелене Хеллас/Лийза Соометс (пляжный волейбол)

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