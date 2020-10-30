Молодые спортсмены получили по 2500 евро от страхового общества

"Среди стипендиатов можно найти рекордсменов и чемпионов Эстонии, членов национальных сборных. Наша задача - поддержать подготовку молодых талантов и их участие в соревнованиях", - сказал член правления страхового общества ERGO Марек Ратник.
Стипендиаты страхового общества ERGO (размер стипендий 2500 евро)
- Карл-Эрик Назаров (легкая атлетиика)
- Регина Оя (биатлон)
- Лилиан Турбан (легкая атлетика)
- Крегор Зирк (плавание)
- Тормис Лайне (горные лыжи)
- Хенри Роос (лыжные гонки)
- Эва-Лотта Кийбус (фигурное катание)
- Грете Яансон (гребля)
- Таави Таветер (парусный спорт)
- Хелене Хеллас/Лийза Соометс (пляжный волейбол)
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