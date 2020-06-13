Молодые спортсмены должны регулярно проверять свое здоровье

Несколько лет назад в Эстонии был запущен профилактический проект, который позволяет спортсменам в возрасте до 19 лет проверять свое здоровье раз в год, проведя специальные исследования по спортивной медицине. С 2013 года Восточно-Таллиннская центральная больница также проводит необходимые медицинские исследования для молодых спортсменов в рамках профилактического проекта, финансируемого Больничной Кассой.

Болезни приходят неожиданно

Сегодня молодые спортсмены нередко тренируются более 10 часов в неделю. Активный образ жизни укрепляет и тело, и разум, поэтому большинство людей не боятся спорта, а воспринимают это как полезное занятие. Обычно это так, но, если рабочая нагрузка увеличивается, а тренировки занимают более 5 часов в неделю, обследование здоровья следует проводить раз в год.

По словам Каролин Кауге, заведующей отделением спортивной медицины Восточно-Таллиннской центральной больницы, целью таких медицинских осмотров является, прежде всего, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, возможных перегрузок, различных спортивных травм и, что наиболее важно, внезапных смертей.

"Если в нормальных условиях или в состоянии покоя наше сердце работает в нормальном ритме, который мы обычно не чувствуем, то целью стресс-теста является проверка того, как сердце реагирует на нагрузку, так можно выявить много скрытых проблем со здоровьем", - сказала Кауге.

Если есть какие-либо отклонения или проблемы в здоровье молодых людей, они будут направлены на дальнейшие осмотры, при необходимости к специалисту.

Что надо знать?

В ходе проверки здоровья молодого спортсмена молодые люди получают разную информацию о своем здоровье и физическом состоянии. Проводится антропометрия, кроме того, дается обзор объема легких и параметров крови, частота сердечных сокращений сравнивается в состоянии покоя, а затем во время упражнений. Также важно следить за тем, как спортсмен восстанавливается после нагрузки, то есть как реагируют его частота сердечных сокращений и артериальное давление. Все жалобы со стороны спортсмена будут обсуждаться с лечащим врачом, и при необходимости будут назначены дополнительные расследования.