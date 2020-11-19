19.11.2020, 17:20

Молодые эстонские спортсмены получили солидные стипендии


EST
Paul Keres 100
Mai NarvaFoto: STANISLAV MOSHKOV, Õhtuleht

Универмаг красоты Tradehouse распределил 20 000 евро стипендиального фонда для подающих надежды спортсменов.

Обладателями стипендий Tradehouse для перспективных спортсменов, добившихся определенных результатов, в 2020 году стали:

- Ристо Лиллеметс (легкая атлетика - 4000 евро)

- Кати Марран/Хелина Рюйтель (бадминтон - 4000 евро)

- Рейно Веллесте (стрельба - 4000 евро)

- Хелари Мягисалу (борьба - 4000 евро)

- Мадис Михкельс (велоспорт - 2000 евро)

- Май Нарва (шахматы - 2000 евро)

Универмаг красоты Tradehouse нынче распределил стипендии для молодых и перспективных спортсменов уже в восьмой раз.

Читайте также: