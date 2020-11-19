19.11.2020, 17:20
Молодые эстонские спортсмены получили солидные стипендии
Универмаг красоты Tradehouse распределил 20 000 евро стипендиального фонда для подающих надежды спортсменов.
Универмаг красоты Tradehouse распределил 20 000 евро стипендиального фонда для подающих надежды спортсменов.
Обладателями стипендий Tradehouse для перспективных спортсменов, добившихся определенных результатов, в 2020 году стали:
- Ристо Лиллеметс (легкая атлетика - 4000 евро)
- Кати Марран/Хелина Рюйтель (бадминтон - 4000 евро)
- Рейно Веллесте (стрельба - 4000 евро)
- Хелари Мягисалу (борьба - 4000 евро)
- Мадис Михкельс (велоспорт - 2000 евро)
- Май Нарва (шахматы - 2000 евро)
Универмаг красоты Tradehouse нынче распределил стипендии для молодых и перспективных спортсменов уже в восьмой раз.
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