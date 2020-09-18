Молодой талант Глеб Карпенко выступит на чемпионате мира
24-27 сентября в Италии пройдет чемпионат мира по велоспорту на шоссе. В состав сборной Эстонии включены Танель Кангерт, Пеэтер Пруус и Глеб Карпенко. Среди женщин на трассу выйдет Маэ Ланг.
24-27 сентября в Италии пройдет чемпионат мира по велоспорту на шоссе. В состав сборной Эстонии включены Танель Кангерт, Пеэтер Пруус и Глеб Карпенко. Среди женщин на трассу выйдет Маэ Ланг.
Из-за пандемии коронавируса Международный союз велосипедистов (UCI) перенес мировое первенство из Швейцарии в Италию. Пройдет оно в окрестностях автодрома Имола только в элитном классе.
Впервые в компании взрослых будет соревноваться на чемпионате мира 18-летний воспитанник нарвского велоспорта Карпенко, который в августе выиграл чемпионат Эстонии в гонке с раздельного старта.
В групповой гонке на 259 км Эстонию будут нынче представлять два гонщика - Кангерт и Пруус. Ветеран эстонского велоспорта Рейн Таарамяэ отказался от выступления на мировом первенстве.
Расписание чемпионата мира
24 сентября Женская гонка с раздельного старта на 32 км
25 сентября Мужская гонка с раздельного старта на 32 км
26 сентября Женская групповая гонка на 144 км
27 сентября Мужская групповая гонка на 259 км
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Что произошло с Ефремовым в СИЗО в первый день
Криминальный авторитет обратился к Ефремову
"Коронавирус вызвал осложнения": что известно о состоянии Кернеса
В Верхней Пышме простились с мужчиной, убитым из-за шутки ребенка