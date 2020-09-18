Молодой талант Глеб Карпенко выступит на чемпионате мира

Из-за пандемии коронавируса Международный союз велосипедистов (UCI) перенес мировое первенство из Швейцарии в Италию. Пройдет оно в окрестностях автодрома Имола только в элитном классе.

Впервые в компании взрослых будет соревноваться на чемпионате мира 18-летний воспитанник нарвского велоспорта Карпенко, который в августе выиграл чемпионат Эстонии в гонке с раздельного старта.

В групповой гонке на 259 км Эстонию будут нынче представлять два гонщика - Кангерт и Пруус. Ветеран эстонского велоспорта Рейн Таарамяэ отказался от выступления на мировом первенстве.

Расписание чемпионата мира

24 сентября Женская гонка с раздельного старта на 32 км

25 сентября Мужская гонка с раздельного старта на 32 км

26 сентября Женская групповая гонка на 144 км

27 сентября Мужская групповая гонка на 259 км