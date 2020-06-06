06.06.2020, 15:20
Молодая теннисистка погибла при загадочных обстоятельствах
В столице Молдавии при загадочных обстоятельствах погибла чемпионка Европы среди юниоров по настольному теннису Елизавета Медвецки.
В столице Молдавии при загадочных обстоятельствах погибла чемпионка Европы среди юниоров по настольному теннису Елизавета Медвецки.
21-летняя спортсменка выпала в Кишиневе с 16-го этажа. Родители теннисистки не верят в самоубийство дочери.
Трагический случай произошел еще 1 июня, но о гибели теннисистки стало известно спустя несколько дней.
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