МОК сомневается в свидетеле и хочет пересмотреть дела российских "допингистов"

В Международном олимпийском комитете подтвердили возможность пересмотра дел в отношении российских спортсменов, оправданных Спортивным арбитражным судом в 2017 году, в связи с открывшимися обстоятельствами по подмене проб в московской антидопинговой лаборатории.

По его словам, экс-сотрудник московской антидопинговой лаборатории, выступавший в качестве свидетеля на стороне россиян в 2017 году, больше не может заслуживать доверия.

Бах добавил, что комитет намерен получить дополнительную информацию от WADA, на основе которой примет дальнейшее решение о возобновлении дел.

В ноябре 2017 года комиссия МОК пожизненно отстранила несколько десятков российских спортсменов от участия в Олимпийских играх из-за допинговых нарушений на основании доклада Ричарда Макларена. Позднее Спортивный арбитражный суд реабилитировал 28 россиян и частично удовлетворил апелляции еще 11 спортсменов.