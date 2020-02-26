Миротворцева установила в Минске очередной рекорд Эстонии

На международном турнире в Минске очередной взрослый рекорд Эстонии в спортивной ходьбе установила 17-летняя Екатерина Миротворцева. Подопечная Евгения Терентьева прошагала по дорожке легкоатлетического манежа 5000 метров за 23.30,66.
С этим результатом представительница силламяэского "Калева" заняла 5-е место среди 10 участниц. Победительнице соревнований 19-летней турчанке Эвин Демир она проиграла 51 секунду.
Миротоворцева улучшила свой же рекорд Эстонии для залов, который был установлен год назад в белорусской столице сразу на 36 секунд.
После первого дня матчевой встречи команд 12 стран сборная Эстония (U-20) занимает 7-е место. В составе эстонской команды отличились шестовики. Ээрик Хаамер с результатом 5.20 занял первое место, Марлеен Мюлла в турнире юниорок была второй (4.20).
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