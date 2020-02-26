Миротворцева установила в Минске очередной рекорд Эстонии

С этим результатом представительница силламяэского "Калева" заняла 5-е место среди 10 участниц. Победительнице соревнований 19-летней турчанке Эвин Демир она проиграла 51 секунду.

Миротоворцева улучшила свой же рекорд Эстонии для залов, который был установлен год назад в белорусской столице сразу на 36 секунд.

После первого дня матчевой встречи команд 12 стран сборная Эстония (U-20) занимает 7-е место. В составе эстонской команды отличились шестовики. Ээрик Хаамер с результатом 5.20 занял первое место, Марлеен Мюлла в турнире юниорок была второй (4.20).