Миротворцева, Кийбус и Тихомиров получили стипендии Tradehouse
Универмаг красоты Tradehouse распределил 20 000 евро стипендиального фонда для молодых эстонских спортсменов
Универмаг красоты Tradehouse распределил 20 000 евро стипендиального фонда для молодых эстонских спортсменов
Церемония вручения стипендий прошла уже в седьмой раз. В нынешнем году стипендиатами стали сборная Эстонии по художественной гимнастике (4000 евро), фигуристка Эва-Лотта Кийбус (4000 евро), копьеметательница Гедли Туги (3000 евро), десятиборец Кристьян Розенберг (3000 евро), мастер спортивной ходьбы Екатерина Миротворцева (2000 евро), гребец Денис Тихомиров (2000 евро) и пловец Мартин Алликвеэ (2000 евро).
Tradehouse также начал благотворительную кампанию "Спортивный прыжок". Ее цель - собрать 1000 пар спортивной обуви для начинающих свой путь молодых спортсменов из малообеспеченных и больших семей. Первые 50 пар обуви будут переданы в Ида-Вирумаа.
"В кампании могут участвовать все, у кого дома есть неиспользуемая спортивная обувь и кто хочет поддержать молодежь", - сказала исполнительный директор Tradehouse Лаура Кульдкепп.
Первую пару обуви передала прошлогодний стипендиат Tradehouse легкоатлетка Анна-Мария Орель. Свой взнос сделал и олимпийский чемпион Герд Кантер, передавший две пары тренировочной обуви.
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