Миротворцева, Кийбус и Тихомиров получили стипендии Tradehouse

Церемония вручения стипендий прошла уже в седьмой раз. В нынешнем году стипендиатами стали сборная Эстонии по художественной гимнастике (4000 евро), фигуристка Эва-Лотта Кийбус (4000 евро), копьеметательница Гедли Туги (3000 евро), десятиборец Кристьян Розенберг (3000 евро), мастер спортивной ходьбы Екатерина Миротворцева (2000 евро), гребец Денис Тихомиров (2000 евро) и пловец Мартин Алликвеэ (2000 евро).

Tradehouse также начал благотворительную кампанию "Спортивный прыжок". Ее цель - собрать 1000 пар спортивной обуви для начинающих свой путь молодых спортсменов из малообеспеченных и больших семей. Первые 50 пар обуви будут переданы в Ида-Вирумаа.

"В кампании могут участвовать все, у кого дома есть неиспользуемая спортивная обувь и кто хочет поддержать молодежь", - сказала исполнительный директор Tradehouse Лаура Кульдкепп.

Первую пару обуви передала прошлогодний стипендиат Tradehouse легкоатлетка Анна-Мария Орель. Свой взнос сделал и олимпийский чемпион Герд Кантер, передавший две пары тренировочной обуви.