20.02.2020, 16:15

Миротворцева, Балта и Назаров выступят на чемпионате Эстонии

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Spordiaasta Tähed 2016
Ksenja BaltaFoto: Madis Veltman

22-23 февраля в Ласнамяэском легкоатлетическом холле пройдет чемпионат Эстонии в закрытом помещении. К старту готовятся почти 240 спортсменов из 35 клубов.

В своем коронном виде выступит рекордсменка Эстонии в прыжках в длину Ксения Балта, которая попытается выполнить норматив для выступления на Олимпиаде-2020 в Токио.

На прошлой неделе рекорды страны на юниорском чемпионате Эстонии установили Екатерина Миротворцева в ходьбе и спринтер Карл-Эрик Назаров. От них следует ждать высоких результатов и в предстоящие выходные.

В субботу чемпионат Эстонии начнется в 15:00, в воскресенье - в 16:00.

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