Миротворцева, Балта и Назаров выступят на чемпионате Эстонии

В своем коронном виде выступит рекордсменка Эстонии в прыжках в длину Ксения Балта, которая попытается выполнить норматив для выступления на Олимпиаде-2020 в Токио.

На прошлой неделе рекорды страны на юниорском чемпионате Эстонии установили Екатерина Миротворцева в ходьбе и спринтер Карл-Эрик Назаров. От них следует ждать высоких результатов и в предстоящие выходные.

В субботу чемпионат Эстонии начнется в 15:00, в воскресенье - в 16:00.