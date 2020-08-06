06.08.2020, 22:15

Миротворцева, Балта и Кантер выступят в Кадриорге. Будут ли рекорды?


EST 6
JEKATERINA MIROTVORTSEVA
JEKATERINA MIROTVORTSEVAFoto: STANISLAV MOSHKOV, Õhtuleht

8-9 августа на стадионе Кадриорг пройдет чемпионат Эстонии по легкой атлетике.

Среди участников двухдневного турнира рекордсменки Эстонии Екатерина Миротворцева (ходьба), Ксения Балта (100 м, длина), Анна-Мария Орель (молот).

Выйдет на старт и олимпийский чемпион в метании диска Герд Кантер, официально завершивший спортивную карьеру в 2018 году.

Оба дня соревнования легкоатлетов на кадриоргской арене будут начинаться в 14:00.

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