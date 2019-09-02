Министр спорта Украины уходит в отставку

Об этом заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман во время выступления в Верховной Раде 29 августа.

Жданов руководил ведомством со 2 декабря 2014 года. За время работы в должности он неоднократно призывал украинских спортсменов бойкотировать соревнования, которые проходили на территории России.

Новым министром молодежи и спорта стал Владимир Бородянский, который является внештатным советником президента Владимира Зеленского по гуманитарным вопросам.