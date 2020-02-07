Министр спорта Украины о России: "Мы должны выступать на территории агрессора"

"Надо различать выступления спортсменов за границей, в том числе и Российской Федерации, и выступления артистов", - сказал Бородянский на пресс-конференции в Киеве.

По словам министра, у спортсменов нет выбора, выступать или не выступать. "У них есть выбор, получать очки или не получать. Если спортсмен не выступает за границей, он автоматически лишается баллов. Это ограничивает возможности спортсмена бороться за медали", - добавил он.

"Чтобы эффективно бороться за медали в мире, мы должны выступать на территории государства-агрессора", - цитирует Бородянского "Интерфакс-Украина".

В предстоящие выходные представительницы сборной Украины по художественной гимнастике выступят в Москве на российском этапе "Гран-при".

Как известно, бывший руководитель спортивного ведомства Украины Игорь Жданов в 2018 году запретил украинским спортсменам выступать в любых соревнованиях, которые проходят на территории России. Позже этот запрет был заменен отказом в государственном финансировании поездок.