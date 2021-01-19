Министр культуры предлагает вакцинировать 78 эстонских спортсменов

Министр культуры Тынис Лукас предлагает вакцинировать спортсменов и обслуживающий персонал, который имеет шанс попасть летом 2021 года на Олимпийские игры в Токио.
С соответствующей просьбой Лукас обратился в Министерство социальных дел, предлагая организовать вакцинацию эстонских топ-спортсменов по завершении вакцинации медработников.
"Олимпийские игры - крупнейшее событие в спортивной сфере - пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Чтобы лучшие эстонские спортсмены могли тренироваться и участвовать в международных соревнованиях, важна их вакцинация в Эстонии. При составлении рейтинга получателей вакцины мы предлагаем обратить внимание на лучших спортсменов с их вспомогательным персоналом и организовать их вакцинацию в этом году как можно скорее после вакцинации медиков и других ключевых работников", - отметил Лукас.
В настоящий момент право выступления на Олимпиаде в Токио завоевали 10 эстонских спортсменов и 3 параспортсмена. Возможность выполнить квалификационные олимпийские нормы имеют еще 80 спортсменов и 4 параспортсмена.
Эстонские спортсмены, которых желательно вакцинировать:
Бадминтон: Рауль Муст, Кристин Кууба
Баскетбол: 3х3 женская сборная Эстонии (4 человека)
Бокс: Павел Каманин, Стевен Аас
Бич-волей: Кусти Нылвак, Март Тийсаар
Гребля каноэ: Каспар Сула, Йоозеп Карлсон,
Велоспорт: Рейн Таарамяэ, Танель Кангерт, Яника Лыйв
Дзюдо: Григорий Минашкин
Легкая атлетика: Мартин Куппер, Ксения Балта, Расмус Мяги, Яак-Хейнрих Ягор, Роман Фос ти, Анна-Мария Орель, Кятлин Тылассон, Магнус Кирт, Тийдрек Нурме, Кати Оялоо, Каур Кивистик, Майкель Уйбо, Янек Ыйглане, Йоханнес Эрм
Стрельба: Пеэтер Олеск, Рейно Веллесте
Борьба: Эпп Мяэ, Хейки Наби, Хелари Мягисалу
Парусный спорт: Ингрид Пууста, Карл-Мартин Раммо
Гребля академическая: Андрей Ямся, Тыну Эндрексон, Аллар Рая, Каспар Таймсоо, Стен-Эрик Андерсон, Юри-Микк Удам, Каур Куслап, Йоханн Поолак
Теннис: Кайа Канепи, Анетт Контавейт
Триатлон: Кайди Кивиоя
Тяжелая атлетика: Март Сейм
Плавание: Крегор Зирк, Даниэль Зайцев, Энели Ефимова, Мария Романюк, Мартин Алликвеэ
Фехтование: Эрика Кирпу, Ирина Эмбрих, Крис тина Кууск, Юлия Беляева, Катрина Лехис, Нелли Дифферт, Николай Новоселов, Стен Прийнитс
Стрельба из лука: Реэна Пярнат, Александра Лилианталь, Лаура Нурмсалу
Художественная гимнастика: групповые упражнения (5 человек)
Параспорт: Матч Топкин, Сузанна Кауль, Кардо Плоомипуу, Робин Ликсор, Мари-Лийз Юул, Анна Мезенцева, Эгерт Йыэс
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