09.09.2019, 18:15

Мика Хаккинен потерял мать. Ей было всего 74


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Mika Häkkinen
Mika HäkkinenFoto: Imago Sportfotodienst/Scanpix

Знаменитый финский чемпион Формулы-1 узнал о трагедии во время гонки в итальянской Монце.

Мика сразу же вылетел в Финляндию, для организации похорон.

Отец гонщика скончался в 2010-м.

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