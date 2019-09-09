09.09.2019, 18:15
Мика Хаккинен потерял мать. Ей было всего 74
Знаменитый финский чемпион Формулы-1 узнал о трагедии во время гонки в итальянской Монце.
Знаменитый финский чемпион Формулы-1 узнал о трагедии во время гонки в итальянской Монце.
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