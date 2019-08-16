16.08.2019, 15:35
Международный турнир в Куремаа выиграл российский гроссмейстер
Российский гроссмейстер Дмитрий Мельников выиграл этап Кубка мира по шашкам на 64-клеточной доске, завершившийся в Куремааском дворце.
Российский гроссмейстер Дмитрий Мельников выиграл этап Кубка мира по шашкам на 64-клеточной доске, завершившийся в Куремааском дворце.
20-летний питерец опередил по дополнительным показателям литовца Андрюса Кибартаса - оба набрали по 12 очков. Третье место занял белорус Андрей Валюк - 11 очков.
В международном турнире "Йыгева-2019" (нынче он проходил уже в 10-й раз) приняли участие 28 шашистов. Президент Международной федерации шашек Андрей Лангин выразил желание провести в следующем году в Йыгевамаа чемпионат Европы.
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