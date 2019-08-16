Международный турнир в Куремаа выиграл российский гроссмейстер

20-летний питерец опередил по дополнительным показателям литовца Андрюса Кибартаса - оба набрали по 12 очков. Третье место занял белорус Андрей Валюк - 11 очков.

В международном турнире "Йыгева-2019" (нынче он проходил уже в 10-й раз) приняли участие 28 шашистов. Президент Международной федерации шашек Андрей Лангин выразил желание провести в следующем году в Йыгевамаа чемпионат Европы.