Мэрия Таллинна потратит 20 000 евро на премии спортсменам

Среди отличившихся этим летом спортсменов:

Анника Кестер и Кадри-Анн Ласс, завоевавшие в составе сборной по баскетболу "три на три" серебряную медаль на европейских играх в Минске. Спортсменки получат от города премии размером в 1200 евро каждая, а их тренер Сийм Раудла — 600 евро.

Эпп Мяэ завоевала в том же чемпионате бронзовую медаль в женской борьбе, она получит премию в 1400 евро, а ее тренер Ахто Раска — 300 евро.

На Европейских играх в Минске бронзовую медаль в бадминтоне завоевал также Рауль Муст — он получит премию от города размером 1400 евро, а его тренер Райнер Кальюмяэ — 600 евро. В Минске на соревнованиях по карате в категории до 75 кг бронзовую медаль завоевал Павел Артамонов, он также получит городскую премию 1400 евро, а его тренер Александр Зыков — 600 евро.

Тиммо Таммемяэ и Райн Сеэпыльд в командном ориентировании стали чемпионами мира на прошедшем в июле ЧМ в Испании. Спортсмены получат премии размером 1400 евро, а их тренеры Пийбе Таммемяэ и Яри Томппо — по 600 евро. На этих же соревнованиях в составе женской сборной Пийбе Таммемяэ завоевала серебряную медаль, в качестве спортсменки она премирована 1000 евро, а ее тренер Сандер Линнус — 500 евро.

В классическом силовом троеборье Сийм Раст завоевал серебряную медаль на проходившем в Хельсингборге в июне чемпионате мира. Спортсмен получит городскую премию в 1000 евро, а его тренер Кайдо Леэсманн — 500 евро.