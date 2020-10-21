21.10.2020, 11:09
Мексиканский рестлер умер после боя
Мексиканский рестлер Луис Анхель Саласар умер после боя, который прошел 17 октября, сообщает Daily Mail.
Мексиканский рестлер Луис Анхель Саласар умер после боя, который прошел 17 октября, сообщает Daily Mail.
26-летний спортсмен получил два удара в грудь и потерял сознание. Он умер в больнице от аневризмы сосудов головного мозга.
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