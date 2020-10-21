21.10.2020, 11:09

Мексиканский рестлер умер после боя


EST
Иллюстративное фото
Фото: Scanpix

Мексиканский рестлер Луис Анхель Саласар умер после боя, который прошел 17 октября, сообщает Daily Mail.

26-летний спортсмен получил два удара в грудь и потерял сознание. Он умер в больнице от аневризмы сосудов головного мозга.

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