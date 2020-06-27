Мать убила 12-летнего тхэквондиста и замуровала тело в бетон

В начале марта в правоохранительные органы Астрахани поступило заявление о пропаже Саши. По версии родителей, чемпион Южного федерального округа по тхэквондо ушел в школу и больше не вернулся.

Мальчика искали всем городом. Неравнодушные астраханцы организовали поисковые отряды и прочесывали все закоулки, где мог находиться ребенок. В СМИ проходила версия, что школьник мог утонуть.

Однако теперь история о пропавшем мальчике обрела шокирующий оборот. Его замурованное в бетон тело было обнаружено под полом дома, который принадлежит старшему брату погибшего.

По версии следствия, женщина убила своего сына гантелей и выбросила в реку орудие преступления, а также телефон ребенка, сообщается на сайте СУ СКР по Астраханской области.

Трагической развязке предшествовала ссора матери с сыном - мальчик поздно вернулся домой. Обвиняемая дождалась момента, когда ребенок уснет, и несколько раз ударила сына гантелью. От полученных повреждений несовершеннолетний скончался на месте.

С целью сокрытия следов преступления женщина перевезла тело ребенка в дом своего старшего сына. Мать спрятала труп в погребе пустующего жилища и залила подвал бетоном.

По ходатайству следователя Морозова заключена на 2 месяца под стражу. Ей предстоит пройти ряд экспертиз.