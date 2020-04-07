Мартин Хельме: рука не поднимается дать деньги ERR для трансляции Олимпиады

На инфочасе в Рийгикогу, который состоялся накануне, вопрос поднял социал-демократ Яак Юске: "Как такое распределение средств поможет выйти из коронакризиса, если Олимпийские игры перенесены на следующий год?"

Хельме ответил, что до него дошли только слухи о соответствующих планах. "Я полностью согласен, что это никакая не кризисная мера - эти деньги в других местах нужны больше. Лично я предпочел бы, чтобы эти деньги не тратились на ERR".

Как сообщалось ранее, Министерство культуры просит в дополнительном бюджете, который отправлен в Рийгикогу, выделить Эстонскому национальному телерадиовещанию 500 000 евро для покупки прав на трансляцию Олимпиады-2020.

Лукас сказал, что возвращение олимпийских телетрансляций на каналы ERR

- принципиальный вопрос: "Эстонское национальное телерадиовещание должно быть готово освещать большие события. Олимпийские игры должны быть в эфире ERR".