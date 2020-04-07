07.04.2020, 05:40

Мартин Хельме: рука не поднимается дать деньги ERR для трансляции Олимпиады

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Valitsuse pressikonmverents
Martin HelmeFoto: Ilmar Saabas

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме не поддерживает предложение министра культуры Тыниса Лукаса выделить в дополнительном бюджете финансовые средства Эстонскому национальному телерадиовещанию (ERR) для выкупа у Postimees Grupp прав на телетрансляцию Олимпиады-2020. Как известно, Игры в Токио из-за пандемии коронавируса перенесены на следующий год.

На инфочасе в Рийгикогу, который состоялся накануне, вопрос поднял социал-демократ Яак Юске: "Как такое распределение средств поможет выйти из коронакризиса, если Олимпийские игры перенесены на следующий год?"

Хельме ответил, что до него дошли только слухи о соответствующих планах. "Я полностью согласен, что это никакая не кризисная мера - эти деньги в других местах нужны больше. Лично я предпочел бы, чтобы эти деньги не тратились на ERR".

Как сообщалось ранее, Министерство культуры просит в дополнительном бюджете, который отправлен в Рийгикогу, выделить Эстонскому национальному телерадиовещанию 500 000 евро для покупки прав на трансляцию Олимпиады-2020.

Лукас сказал, что возвращение олимпийских телетрансляций на каналы ERR
- принципиальный вопрос: "Эстонское национальное телерадиовещание должно быть готово освещать большие события. Олимпийские игры должны быть в эфире ERR".

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