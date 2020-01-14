Макгрегор признался, что злоупотреблял алкоголем перед боем с Хабибом

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор объяснил причину поражения от обладателя титула в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Поединок, прошедший на турнире UFC в октябре 2018 года, завершился победой россиянина в четвертом раунде.
Ирландец признался, что перед боем он злоупотреблял алкоголем. Боец отметил, что признает ошибку и больше не повторит ее.
”Во мне будто был какой-то яд или что-то такое. Я не делал то, что должен был делать, я не жил той жизнью, которой должен”, — сказал Макгрегор в интервью ESPN.
В ночь с 18 на 19 января Макгрегор проведет поединок против американца Дональда Серроне. Бой состоится в Лас-Вегасе на турнире UFC 246.
Ученые: мировой океан рекордно прогрелся в 2019 году
Украинский самолет сбили силы ПВО Ирана, - версия СМИ
6 веских причин отказаться от душевой кабины
Родители заморозили 7-месячного сына в коляске на балконе