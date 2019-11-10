Макгрегор поиздевался над братом Хабиба

Выступающий в полусреднем весе Абубакар, который является двоюродным братом чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, в дебютном бою в организации потерпел поражение от Дэвида Завады. Бой продлился две минуты 50 секунд и завершился удушающим приемом в первом раунде.

"Он постучал по своему лбу. Если можно постучать по лбу, можно ударить в лоб. Он сдался и сбежал. Абубакар "Нурмаготаптап". Вечный неудачник", — написал Макгрегор на своей странице в Twitter, позже удалив запись.