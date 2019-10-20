Макгрегор обвиняется в изнасиловании. Уже второй раз за год!

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вновь оказался под следствием из-за обвинений в изнасиловании, сообщает TMZ.
По информации источников, жертвой стала 20-летняя женщина. Сообщается, что инцидент произошел в машине, которая была припаркована рядом с одним из баров в Дублине. У преступления также есть свидетели, имена которых пока не разглашаются.
Обвинение в сексуальном насилии для Макгрегора уже второе в 2019 году. Первый инцидент произошел в марте, полиция продолжает расследование.
Ракета попала в живот: артистка погибла на глазах у зрителей
Стало известно, кто увел в лес мальчика из машины под Омском
Стало известно, какая группа крови несет долголетие
Жену принца Уильяма считают более утонченной и гармоничной.