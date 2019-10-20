Макгрегор обвиняется в изнасиловании. Уже второй раз за год!

По информации источников, жертвой стала 20-летняя женщина. Сообщается, что инцидент произошел в машине, которая была припаркована рядом с одним из баров в Дублине. У преступления также есть свидетели, имена которых пока не разглашаются.

Обвинение в сексуальном насилии для Макгрегора уже второе в 2019 году. Первый инцидент произошел в марте, полиция продолжает расследование.