20.10.2019, 11:11

Макгрегор обвиняется в изнасиловании. Уже второй раз за год!

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Конор Макгрегор. Архив
Конор Макгрегор. АрхивФото: Scanpix

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вновь оказался под следствием из-за обвинений в изнасиловании, сообщает TMZ.

По информации источников, жертвой стала 20-летняя женщина. Сообщается, что инцидент произошел в машине, которая была припаркована рядом с одним из баров в Дублине. У преступления также есть свидетели, имена которых пока не разглашаются.

Обвинение в сексуальном насилии для Макгрегора уже второе в 2019 году. Первый инцидент произошел в марте, полиция продолжает расследование.

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