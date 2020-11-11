Майор КГБ снял погоны и получил 10 суток ареста. Раньше он выступал в Таллинне

Кравченко 15 лет получал зарплату в КГБ. Дослужился до майора. После августовских выборов президента Беларуси 34-летний легкоатлет выразил несогласие с действиями представителей силовых структур, написал рапорт об увольнении и снял погоны. Кравченко первым поставил подпись под письмом белорусских спортсменов, требовавших признать недействительными выбора президента Беларуси.

Помимо серебра Олимпиады-2008, Кравченко завоевал в 2014 году золото чемпионата Европы в 10-борье. В молодости Кравченко несколько раз успешно выступал в Таллинне на турнирах многоборцев, которые проводил олимпийский чемпион Эрки Ноол.

Личный рекорд Кравченко в 10-борье - 8617 очков. Эту сумму он набрал в 21 год, выступая в австрийском Гетцисе.

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