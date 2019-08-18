Магнус Кирт занял третье место на этапе "Бриллиантовой лиги"

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Результат нашего копьеметателя - 85 м 29 см, что на 2 м и 28 см хуже, чем за день до этого на чемпионате Эстонии по легкой атлетике.