18.08.2019, 21:04
Магнус Кирт занял третье место на этапе "Бриллиантовой лиги"
Результат нашего копьеметателя - 85 м 29 см, что на 2 м и 28 см хуже, чем за день до этого на чемпионате Эстонии по легкой атлетике.
Результат нашего копьеметателя - 85 м 29 см, что на 2 м и 28 см хуже, чем за день до этого на чемпионате Эстонии по легкой атлетике.
Но субботнего результата хватило бы только на второе место, потому что победитель этапа "Бриллиантовой лиги" в Бирмингеме, таец Чэн Чао-Тсун, выкинул копье на 87 м и 75 см.
Полный пьедестал почета выглядит так:
1. Чэн Чао-Тсун (Тайвань) — 87,75
2. Якуб Вадлейх (Чехия) — 85,78
3. Магнус Кирт (Эстония) — 85,29
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