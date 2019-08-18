18.08.2019, 21:04

Магнус Кирт занял третье место на этапе "Бриллиантовой лиги"


rus.delfi.ee
EST 3
Berliin 2018, Kergejõustiku EM
Magnus Kirt.Foto: Ilmar Saabas

Результат нашего копьеметателя - 85 м 29 см, что на 2 м и 28 см хуже, чем за день до этого на чемпионате Эстонии по легкой атлетике.

Но субботнего результата хватило бы только на второе место, потому что победитель этапа "Бриллиантовой лиги" в Бирмингеме, таец Чэн Чао-Тсун, выкинул копье на 87 м и 75 см.

Полный пьедестал почета выглядит так:
1. Чэн Чао-Тсун (Тайвань) — 87,75
2. Якуб Вадлейх (Чехия) — 85,78
3. Магнус Кирт (Эстония) — 85,29

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