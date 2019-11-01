Магнус Кирт: "Рука двигается хорошо, с каждым днем становится лучше"
Серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетике Магнус Кирт рассказал, как идет его востановление после перенесенной две недели назад операции на плече.
Серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетике Магнус Кирт рассказал, как идет его востановление после перенесенной две недели назад операции на плече.
"Рука двигается хорошо, с каждым днем становится лучше, - сказал Кирт на фейсбук-странице ЭОК. - Каждый день пытаюсь делать больше упражнений и передвигаться. В таком ритме мы готовимся к сезону".
Травму плеча копьеметатель получил в начале октября, выступая на чемпионате мира в Катаре. Финский хирург, оперировавший Кирта, сказал накануне Delfi, что период восстановления займет 6-9 месяцев, а шансы эстонского легкоатлета на участие в Олимпиаде-2020 он оценил в 50-60 процентов.
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