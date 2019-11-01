01.11.2019, 17:45

Магнус Кирт: "Рука двигается хорошо, с каждым днем становится лучше"


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Magnus Kirt saabus Doha MM-ilt
Magnus Kirt saabus Doha MM-iltFoto: Andres Putting

Серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетике Магнус Кирт рассказал, как идет его востановление после перенесенной две недели назад операции на плече.

"Рука двигается хорошо, с каждым днем становится лучше, - сказал Кирт на фейсбук-странице ЭОК. - Каждый день пытаюсь делать больше упражнений и передвигаться. В таком ритме мы готовимся к сезону".

Травму плеча копьеметатель получил в начале октября, выступая на чемпионате мира в Катаре. Финский хирург, оперировавший Кирта, сказал накануне Delfi, что период восстановления займет 6-9 месяцев, а шансы эстонского легкоатлета на участие в Олимпиаде-2020 он оценил в 50-60 процентов.

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