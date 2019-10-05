Магнус Кирт пробился в финал чемпионата мира по легкой атлетике

В квалификации Кирт показал второй результат (88.36), уступив только немцу Йоханнесу Феттеру (89.35). Квалификационный норматив (84.00) выполнили 7 спортсменов. Остальные 5 участников были отобраны по лучшему результату.

Финал соревнований копьеметателей пройдет в заключительный день чемпионата мира 6 октября.

В 23:59 будет дан старт марафонскому забегу на 42 195 метров, в котором выступят Тийдрек Нурме и Роман Фости. Необычное время начала марафона обусловлено высокой температурой в Катаре. Программу чемпионата мира в Дохе открывал на прошлой неделе женский марафон. Тогда из 68 участниц финишировали только 40 спортсменок.