06.10.2019, 20:08

Магнус Кирт ценой травмы завоевал серебро чемпионата мира в Дохе!

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rus.delfi.ee
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Магнус Кирт
Магнус КиртФото: Scanpix

Эстонский копьеметатель неудачно выполнил пятую попытку, упав на левую руку и получив травму. Но никто не смог в последнем броске превзойти его результат и отобрать второе место.

21.30 - Вот такой ценой достаются иногда медали:

Фото: Scanpix

Полные результаты копьеметателей:

Фото: iaaf.org
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21.10 — Но падение на пятой попытке сказалось — эстонец не смог выйти на шестой бросок. Серебро у Эстонии! А золото взял Питерс из Гренады, метнув копье в первой же попытке на 86,69 м. Увы, какой-то детский результат для чемпионата мира. Ждем Олимпиаду в Токио!

21.05 — Пошла последняя попытка, момент истины для эстонского копьеметателя.

21.00 — Женщины пробежали 100 метров. Им поставили барьеры, но они справились:

1. Ниа Али (США) — 12,34
2. Кендра Харрисон (США) — 12,46
3. Даниэлль Уильямс (Ямайка) — 12,47

20.50 — У мужчин с копьем идет пятая попытка, пока все по-прежнему, Кирт на 48 см отстает от гренадийца Питерса. Наш Магнус еще и упал неудачно на бросковую руку.

20.45 — Полные результаты забега на 10 000 метров такие:

1. Джошуа Чептегеи (Уганда) — 26.48,3
2. Йомиф Кейелча (Эфиопия) — 26.49,3
3. Ронекс Кипруто (Кения) — 26.50,3

20.40 — Тем временем в женских прыжках в длину тоже все завершилось. Немка Малайка Михамбо завоевала золото, серебро у украинки Бек-Романчук, бронза — у нигерийки Брум.

20.30 — На финальный круг впереди всех убежали трое — кениец Кипруто, эфиопец Кейелча и угандиец Чептегеи. Кипруто отвалился метров за 200 до финиша, а дотерпел до золота Чептегеи. Золото у Уганды!

20.25 — Серебряный призер прошлого чемпионата мира, Джошуа Чептегеи из Уганды, вышел вперед, Кипруто немного "наелся" и начинает отставать. У копьеметателей началась третья попытка.

20.20 — Два кенийца уверенно лидируют после 5 км и даже создали небольшой отрыв от группы преследователей. Еще столько же нужно пробежать.

20.15 — Кипруто не держится в тени, как и Кирт. В метании копья лидирует Питерс из Гренады, но никто за 90 не метнул, ребята только разминаются.

20.00 — У Магнуса Кирта пока только второй результат, а бегуны на 10 000 м уже стартовали. Фаворит — Кипруто из Кении.

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